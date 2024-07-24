Звезды мировой оперы съедутся на фестиваль «Роза Хутор. Классика» в Сочи

В Сочи с 12 по 18 августа пройдет фестиваль классического искусства «Роза Хутор. Классика». Гостей фестиваля ждет масштабная программа с участием российских звезд оперы, балета, зарубежных артистов, а также Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.