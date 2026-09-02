22–23 сентября: лунные сутки и рекомендации для обучения и экзаменов

22 и 23 сентября Луна перейдет из знака Тельца в знак Близнецов, что символизирует период, благоприятный для обучения, получения новых знаний и повышения квалификации.
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