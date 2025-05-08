Личная жизнь Пророка Мухаммеда

Многие традиции в личной жизни мусульман (речь идет в основном о населении ортодоксальных исламских стран) связаны с заветами пророка Мухаммеда, и в Саудовской Аравии, например, эти традиции соблюдаются и поныне.
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