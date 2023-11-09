Вслед за сверчками россиянам предложат отведать мух

В России вслед за использованием сверчков в пищевом производстве начинают использовать мух. Постановление правительства от 10 октября за подписью Михаила Мишустина закрепило новый вид сельскохозяйственной деятельности — разведение мух черная львинка.
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