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Царьград

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"Даже говорить стыдно": Член СПЧ рассказал о том, как на нас наживаются коммунальщики

"Даже говорить стыдно": Член СПЧ рассказал о том, как на нас наживаются коммунальщики

Член СПЧ рассказал о хитрой схеме, которую используют коммунальщики, чтобы наживаться на гражданах: "Даже говорить стыдно".

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