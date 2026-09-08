Looking for a short term top in Oil Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! magnatizer CCI system trendline crosses have a way of reversing or, at the least, ending whatever trend the security has going into the cross.
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