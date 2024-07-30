Европейским странам следует избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
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