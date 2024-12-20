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Царьград

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Жители Курской области просят Путина о помощи после атак украинских дронов

Жители Курской области просят Путина о помощи после атак украинских дронов

Жительница Курской области Татьяна Зиборова обратилась к президенту России с просьбой о жилищных сертификатах из-за угрозы дронов в Большесолдатском районе.

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