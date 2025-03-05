В Китае рассказали об особенности устойчивости будущей экономики

Рассказали об устойчивости и уверенности китайской экономики члены Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) в связи с продовольственной безопасностью и робототехникой, сообщает 5 марта издание Yicai.
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