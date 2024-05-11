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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА пропустил после 85-й минуты почти 30% голов. «Зенит» – самая результативная команда в последних 15-минутках

«Зенит» примет ЦСКА в 28-м туре РПЛ. 11 из 38 пропущенных мячей армейцев в текущем чемпионате – после 85-й минуты (28,95%).

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