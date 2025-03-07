Глава минобороны Белоусов посетил ядерный центр в Сарове

6 марта министр обороны России Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в Саров, где посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
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