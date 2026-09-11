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Вещь недели iPhone Duo: что предлагает Apple за две тысячи долларов

Вещь недели iPhone Duo: что предлагает Apple за две тысячи долларов

Илья Склярский разбирается, зачем айфону складной экран, чем пришлось пожертвовать ради новой конструкции и почему такой телефон легко опознать издалека.

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