Аргументы недели

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Военкор Александр Матюшин: противник не перестаёт кидать свои войска в самоубийственные атаки

Военкор Александр Матюшин: противник не перестаёт кидать свои войска в самоубийственные атаки

Фронтовые сводки приносят тревожные данные с линии фронта. За информацией о положении на фронтах сражений СВО «Аргументы недели» обратились к известному военному корреспонденту и ветерану Донецкого ополчения 2014 года, сопредседателю Русского социалистического движения Новороссии Александру Матюшину.

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