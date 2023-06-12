Военкор Александр Матюшин: противник не перестаёт кидать свои войска в самоубийственные атаки

Фронтовые сводки приносят тревожные данные с линии фронта. За информацией о положении на фронтах сражений СВО «Аргументы недели» обратились к известному военному корреспонденту и ветерану Донецкого ополчения 2014 года, сопредседателю Русского социалистического движения Новороссии Александру Матюшину.
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