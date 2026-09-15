В Киргизии прекратили поиски белорусского альпиниста Николая Свиридова, пропавшего на пике Курумды. Об этом 15 сентября сообщил руководитель поисково-спасательной операции Александр Смирнов.
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