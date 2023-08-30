Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Мухортова и Евгеньев пропустят контрольные прокаты из-за травмы партнерши

Журналист «Матч ТВ» Дарья Кузнецова сообщает, что Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев пропускают контрольные прокаты, так как у партнерши была травма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх