Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал украинцев «стукачами» и «тупыми доносчиками» Ирэн ОрлонскаяБывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* вызвал широкий резонанс своими заявлениями, опубликованными в собственном Telegram-канале.
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