Суд Севастополя рассмотрит уголовное дело группы наркодельцов

Следователем следственной части СУ УМВД по г. Севастополю завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении двоих иностранцев и троих местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.