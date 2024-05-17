Суд Севастополя рассмотрит уголовное дело группы наркодельцов

Следователем следственной части СУ УМВД по г. Севастополю завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении двоих иностранцев и троих местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.
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