Japan's Refiners Have Enough Crude to Last Through November, Industry Body Says

Japanese refiners have procured enough crude oil to last them through November, the head of the Petroleum Association of Japan (PAJ) said on Friday, amid yet another twist in supply availability from the Middle East.
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