На Москву идёт холодный фронт

Погода в Москве и области в ближайшие выходные резко изменится, предупреждают синоптики. Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, грозы, порывы ветра до 17 м сек и понижение температуры на 4 - 6 градусов.
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