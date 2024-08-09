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На Москву идёт холодный фронт

Погода в Москве и области в ближайшие выходные резко изменится, предупреждают синоптики. Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, грозы, порывы ветра до 17 м сек и понижение температуры на 4 - 6 градусов.

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