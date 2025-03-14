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Свищев о вине Вяльбе в отстранении лыжников: основная проблема в позиции FIS

Свищев о вине Вяльбе в отстранении лыжников: основная проблема в позиции FIS

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в долгом отстранении российских лыжников от международных соревнований нет вины президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

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