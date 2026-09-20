Об Астрахани без страха Вариантов толкования названия города Астрахань существует бесчисленное множество.
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Для того, кто имеет чувство русского языка, слово Астархань звучит и произносится естественно, без напряжения; а слово Астрахань - с оттенком неестественности, напряжения.