Первые российские спутники с поддержкой 5G отправлены в космос

Отечественная компания с уже многим известным названием «Бюро 1440» объявила о том, что на низкую орбиту отправлены спутники связи в количестве трех единиц — они впервые для отечественной космической отрасли поддерживают работу по стандарту 5G NTN.
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