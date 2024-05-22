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Первые российские спутники с поддержкой 5G отправлены в космос

Первые российские спутники с поддержкой 5G отправлены в космос

Отечественная компания с уже многим известным названием «Бюро 1440» объявила о том, что на низкую орбиту отправлены спутники связи в количестве трех единиц — они впервые для отечественной космической отрасли поддерживают работу по стандарту 5G NTN.

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