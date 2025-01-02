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Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым

Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым

Напомним, Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января. Арман Царукян: «Загрузка года чемпиона.

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