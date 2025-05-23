В одном ряду с наркотиками и алкоголем: почему сериалы кажутся интереснее жизни

Советские родители возмущались, что ребенок вечно где-то шляется, «лишь бы делом не заниматься», — современные родители мечтают, чтобы между бесконечным просмотром сериалов и чатами их чадо все же предпочло «пошляться».
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