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62ИНФО | Новости Рязани

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Более 15 тысяч рязанских школьников получили аттестаты в 2025 году

Более 15 тысяч рязанских школьников получили аттестаты в 2025 году

Сегодня праздничные линейки прошли во всех школах региона. По поручению губернатора Павла Малкова, школьников поздравили заместители правительства и руководители ведомств, а также главы районных администраций.

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