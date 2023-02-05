Землетрясение магнитудой 3 произошло в озере Ханка на границе Китая и России

Землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Китая и России. О подземных толчках сообщили в главке МЧС РФ со ссылкой на региональный информационный обрабатывающий центр Владивостока Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Китая и России. О подземных толчках сообщили в главке МЧС РФ со ссылкой на региональный информационный обрабатывающий центр Владивостока Единой геофизической службы РАН.
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