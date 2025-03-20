Когда Кремль опубликовал стенограмму состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампом, стало ясно: российский лидер не отступился от своих максималистских целей на Украине и на уступки идти не желает.
Российская команда побеждает: Путин на переговорах легко "прочитал" Трампа
Комментарии
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Юрий Золотарев
Бла-бла, ребятЫ! ЧтО бы вы ни приписывали Кремлю и Путину, там всё схвачено гораздо тоньше, чем вы все вместе взятые себе это представляете! Потому: не надо нам пудрить мОзги!
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19 час.
Алексей Горшков
Принято считать, что Трамп - БОРЕЦ с Deep state ("глубинным государством") - а мне кажется - НАОБОРОТ, он его СТАВЛЕННИК, просто само "глубинное государство", состоящее из ПРАГМАТИКОВ, ПОМЕНЯЛО ТАКТИКУ, поняв, что линия Трампа для него ВЫГОДНЕЕ !!! Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state на сторону адекватных политиков встало, насмотревшись на безумные выкрутасы им же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США и политической верхушки Европы! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать...А ДЕГЕНЕРАТЫ эти в ближайшее время САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!! ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ Deep State... Прав был Миних!
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15 час.
vladimir vedenkin
Опять та же песня - хохлосрач бомбит наши энергетические и даже внаглую стратегические объекты, а мы подаем протесты и сбиваем свои же БПЛА.
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45 мин.
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