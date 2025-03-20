Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    А кто виноват у них? Они сами заменили газ ветряные  мельницы. И легли под Америку. Надо же такими тупыми быть.В Британии накину...
  • саша пупкин
    О чем статья???В Британии накину...
  • vladimir vedenkin
    Опять та же песня - хохлосрач бомбит наши энергетические и даже внаглую стратегические объекты, а мы подаем протесты ...Российская команд...

Российская команда побеждает: Путин на переговорах легко "прочитал" Трампа

Российская команда побеждает: Путин на переговорах легко "прочитал" Трампа

Когда Кремль опубликовал стенограмму состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампом, стало ясно: российский лидер не отступился от своих максималистских целей на Украине и на уступки идти не желает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Бла-бла, ребятЫ! ЧтО бы вы ни приписывали Кремлю и Путину, там всё схвачено гораздо тоньше, чем вы все вместе взятые себе это представляете! Потому: не надо нам пудрить мОзги!
Ответить
19 час.
Алексей Горшков
Принято считать, что Трамп - БОРЕЦ с Deep state (&quot;глубинным государством&quot;) - а мне кажется - НАОБОРОТ, он его СТАВЛЕННИК, просто само &quot;глубинное государство&quot;, состоящее из ПРАГМАТИКОВ, ПОМЕНЯЛО ТАКТИКУ, поняв, что линия Трампа для него ВЫГОДНЕЕ !!! Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state на сторону адекватных политиков встало, насмотревшись на безумные выкрутасы им же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США и политической верхушки Европы! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать...А ДЕГЕНЕРАТЫ эти в ближайшее время САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!! ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ Deep State... Прав был Миних!
Ответить
15 час.
vladimir vedenkin
Опять та же песня - хохлосрач бомбит наши энергетические и даже внаглую стратегические объекты, а мы подаем протесты и сбиваем свои же БПЛА.
Ответить
45 мин.
наверх