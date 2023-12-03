Метеоролог Позднякова предупредила о метелях и снежных накатах нв Москве

Волновой циклон накроет столичный регион в воскресенье. В большей степени он затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
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