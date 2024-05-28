Украина обратилась с советом к премьеру Армении, над которым нависла угроза отставки

Михаил Подоляк считает, что Армения идёт правильным курсом и ей сейчас важно "не ошибиться" с союзникамиСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк решил поздравить армян с Днём Первой Республики.
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