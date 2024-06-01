Карлсон утверждает, что Киев был предан, в результате от страны может ничего не остаться.Ведущий ток-шоу Такер Карлсон сделал мрачный прогноз о будущем Украины, заявив, что действия США могут привести к исчезновению страны в течение следующих 50 лет.