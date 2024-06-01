Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 408 подписчиков

«Из-за предательства США»: известный журналист Карлсон заявил, что Украина может скоро исчезнуть

«Из-за предательства США»: известный журналист Карлсон заявил, что Украина может скоро исчезнуть

Карлсон утверждает, что Киев был предан, в результате от страны может ничего не остаться.Ведущий ток-шоу Такер Карлсон сделал мрачный прогноз о будущем Украины, заявив, что действия США могут привести к исчезновению страны в течение следующих 50 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх