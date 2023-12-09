Ликбез: что такое дебиторская задолженность и как её можно списать

Деньги, которые никак не выбить из должника, нужно учесть на счетах правильно.Что такое дебиторская задолженность и чем она отличается от кредиторской Дебиторская задолженность — это деньги, которые обязаны выплатить, но не выплатили компании юридические и физические лица, с которыми она взаимодействует.
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