Ликбез: что такое дебиторская задолженность и как её можно списать

Деньги, которые никак не выбить из должника, нужно учесть на счетах правильно.Что такое дебиторская задолженность и чем она отличается от кредиторской Дебиторская задолженность — это деньги, которые обязаны выплатить, но не выплатили компании юридические и физические лица, с которыми она взаимодействует.