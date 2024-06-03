Джонни Депп сыграет Сатану в новой комедии Терри Гиллиама о конце света

Известный голливудский актер Джонни Депп примет участие в новой комедии британского режиссера Терри Гиллиама под названием «Карнавал под конец света» (Carnival of at the End of Days), исполнив роль Сатаны.
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