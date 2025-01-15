Тимур Богуславский вернётся в FIA WEC в составе BMW

СоцсетиРоссийский гонщик Тимур Богуславский, который в 2024 году выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе французской команды Akkodis ASP Team на купе Lexus RC F GT3 категории LM GT3, ещё до окончания сезона покинул команду и сменил серию.