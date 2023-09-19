Неожиданная встреча Зеленского в США привела в шок американцев AlexCoderНеожиданная встреча Зеленского в США привела в шок американцев AlexCoder Пан президент отправился в Нью-Йорк Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский готов на все, лишь бы сохранить интерес публики к своей персоне.