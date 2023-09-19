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Неожиданная встреча Зеленского в США привела в шок американцев

Неожиданная встреча Зеленского в США привела в шок американцев

Неожиданная встреча Зеленского в США привела в шок американцев AlexCoderНеожиданная встреча Зеленского в США привела в шок американцев AlexCoder Пан президент отправился в Нью-Йорк Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский готов на все, лишь бы сохранить интерес публики к своей персоне.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Он резво отправился в американский госпиталь, где устроил шоу с ранеными украинскими военными. Однако не простые солдаты там лечатся, а старшие офицеры. Вряд ли пойманых на улице вояк отправят в США.
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22 час.
Александр Седой
Однако от этого они нацистами быть не перестали...
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22 час.

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