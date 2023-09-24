Да черт с ними. каждый выбирает сам себе дорогу, дьяволу служить или пророку. Предали в очередной раз Россию. И что тут сделаешь. против лома нет приема.

Александр Александров

Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам". Потому что я не уверен, а армяне ли вы.??? ВАС сейчас трахают и спереди и с заду, ваш пашинян продал всю армению с потрохами. Вспомните историю, кто вас защищал от турок и т,п, Россию, которая вам помогала при землетресениями и в других случаях. вы всё предали и я вас презираю. пусть вас трахает сша. вы уроды