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  • Александр
    Если и есть тут животное,так это ты,козёл безмозглый. В царской России,крестьянской стране,много детей было   экономи...Дети стали помехо...
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Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам"

Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам"

Население . ГОЛОС  МОРДОРА Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам".

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Для этого все и делает Пашинян, чтобы полностью открыть ворота Армении и впустить туда кодлу !!! Армяне!!! Защищайте свою страну! Потеряете страну!!!!!
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2 час.
Регина Толстоброва
Да черт с ними. каждый выбирает сам себе дорогу, дьяволу служить или пророку. Предали  в очередной раз Россию. И что тут сделаешь. против лома нет приема.
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2 час.
Александр Александров
Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к &quot;армянам&quot;. Потому что я не уверен, а армяне ли вы.???  ВАС сейчас трахают и спереди и с заду, ваш пашинян продал всю армению с потрохами. Вспомните историю, кто вас защищал от турок и т,п, Россию, которая вам помогала при землетресениями и в других случаях. вы всё предали и я вас презираю. пусть вас трахает сша. вы уроды
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52 мин.

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