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Политика как она есть

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РИА Новости: ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии

РИА Новости: ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии

Снайпер 40-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Коваль» рассказал РИА Новости, что украинские войска методично уничтожали все постройки в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР).

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