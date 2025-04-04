Снайпер 40-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Коваль» рассказал РИА Новости, что украинские войска методично уничтожали все постройки в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР).
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