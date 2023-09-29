Суд оштрафовал сибирячку за радикальный комментарий про мигрантов в соцсети

Жительница Новосибирска оскорбила иностранцев в комментариях в соцсети «Вконтакте». Ленинский районный суд привлек жительницу Новосибирска к ответственности за оскорбительный комментарий про иностранцев, который она опубликовала к записи в одном из городских пабликов.
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