Суд оштрафовал сибирячку за радикальный комментарий про мигрантов в соцсети

Жительница Новосибирска оскорбила иностранцев в комментариях в соцсети «Вконтакте». Ленинский районный суд привлек жительницу Новосибирска к ответственности за оскорбительный комментарий про иностранцев, который она опубликовала к записи в одном из городских пабликов.