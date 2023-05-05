В Петербурге откроют памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду

Памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду откроют 12 мая в Санкт-Петербурге. С этим городом связаны важные этапы его жизни, пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина.