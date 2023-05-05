FiNE NEWS

1 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Мнение пидо.раса, кого-то интересует в России? Их в Гейропе много всем не угодишь!«Что с убогих взя...
  • Михаил Еграшин
    Японцы вообще странные люди. Если б где-то в Голландии дело было, то понятно, что мицелий человеков связал, и они уже...Ученые подслушали...
  • Иван Петров
    СМЕРШ у нас готов к устранению Зе?Зеленский ответил...

В Петербурге откроют памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду

В Петербурге откроют памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду

Памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду откроют 12 мая в Санкт-Петербурге. С этим городом связаны важные этапы его жизни, пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх