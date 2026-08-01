NYT: США сбросили авиабомбу весом в тонну на жилой дом в Иране

Американские войска сбросили 900 килограммовую авиационную бомбу на жилой дом в Иране. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анализ видеозаписей, фотографий с места происшествия и заключения экспертов по вооружению.
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