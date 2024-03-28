10 роскошных завтраков, на которые вы потратите всего 15 минут

Обычно наше утро начинается с экстренного подъема и скоростных сборов на работу или учебу. О красиво сервированном и вкусном завтраке приходится только мечтать, ведь он требует так много времени, которое лучше потратить на сон! Мы уверены, что правильный завтрак делает любой день лучше, а еще ….