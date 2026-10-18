Надежда Сысоева заявила, что после давней драки с Мариной Федункив у нее до сих пор нет детей. Артистка предположила, что произошедшее могло повлиять на ее возможность стать матерью, но не представила подтверждений такой связи.
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