В Иркутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню отца. В столице региона губернатор Игорь Кобзев вручил Почетный знак «Отцовская доблесть» 15 многодетным отцам из разных уголков Иркутской области.
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