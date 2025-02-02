Путин назвал позором отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

РИА Новости/Валерий Мельников Решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Российской Федерации Владимир Путин.
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