Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после того, как он согласился на сделку с США о признании вины

Я уже вижу, что заметки на эту тему заполонили российские СМИ, поэтому предлагаю почитать в первоисточнике - статье от CNN: "Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и готов вернуться в свою родную страну Австралию в понедельник после того, как его 12-летняя борьба против экстрадиции в Соединенные Штаты закончилась сделкой о признании вины.
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