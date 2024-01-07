Стала известна дата подведения итогов конкурса снежных скульптур в Новосибирске

В этом году конкурс "СнежНОсибирск" проводят на территории парка "Арена".Жителей Новосибирска в последний день новогодних каникул пригласили в парк "Арена", где пройдут праздничные гулянья и подведение итогов конкурса снежных скульптур "СнежНОсибирск".