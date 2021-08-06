Слетят с катушек: новая "дикая" любовь захватит сердца 3 знаков зодиака в ближайшие дни

Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака в ближайшее время может в буквальном смысле "слететь с катушек" от новой "дикой" любви.
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