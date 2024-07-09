Миома матки: симптомы и лечение

Что такое миома? Как ее распознать и каких размеров она может достигать? Может ли она переродиться в рак? Можно ли забеременеть после миомы? Может ли миома рассосаться сама? Эти вопросы женщины постоянно задают в поисковиках.
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