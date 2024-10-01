Глава Минобороны Украины уволил своих замов

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства. Речь идет о Станиславе Гайдере – он переходит на должность руководителя Офиса министра, Александре Сергее, Юрии Джигире и Людмиле Дараган (госсекретарь).