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Глава Минобороны Украины уволил своих замов

Глава Минобороны Украины уволил своих замов

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства. Речь идет о Станиславе Гайдере – он переходит на должность руководителя Офиса министра, Александре Сергее, Юрии Джигире и Людмиле Дараган (госсекретарь).

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