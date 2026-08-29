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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакик о контракте Макара: «Достижения Кэйла говорят сами за себя. Он не только конкурентоспособный хоккеист, но и отличный человек, партнер по команде и амбассадор клуба»

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик поделился эмоциями после подписания нового контракта с защитником Кэйлом Макаром .

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