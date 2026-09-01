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Аргументы недели

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Россия остается главным центром притяжения для граждан Таджикистана

Россия остается главным центром притяжения для граждан Таджикистана

Таджикская миграция в Россию — один из ключевых факторов, формирующих демографический и экономический облик обеих стран.

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